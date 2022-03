Tadej Pogacar: “We hebben een harde wedstrijd nodig”

Tadej Pogacar is vanochtend als een van de favorieten van start gegaan in Milaan-San Remo. De Sloveen is in topvorm, getuige zijn prestaties van de afgelopen weken. “Ik heb er zin in. Ik heb Milaan-San Remo nog maar één keer eerder gedaan, het is een van de grootste wedstrijden ter wereld”, zei hij voor aanvang van de koers tegen GCN/Eurosport.

Pogacar werd vooral gevraagd naar de tactiek die hij en zijn ploeg UAE Emirates hadden bedacht. “We willen de sprinters achterlaten op de Cipressa, maar we weten dat dat heel moeilijk om te doen is. We zullen zien hoe het zich gaat ontvouwen. Maar met ons team, met onze renners, hopen we dat het een zware wedstrijd wordt.”

Pogacar ziet het niet zomaar gebeuren, dat zijn ploeg Wout van Aert eraf rijdt. “Maar elke sprinter hier is lastig te lossen. We moeten het proberen, ons honderd procent overgeven aan het plan dat we hebben, en het perfect uitvoeren. Het plan is geheim”, lacht de tweevoudig Tourwinnaar.

“We hebben een harde wedstrijd nodig, een aanvallende wedstrijd, maar ik kan niet precies verklappen wat het plan precies is. We gaan het zien binnen zes uur”, aldus Pogacar voorafgaande aan het vertrek.