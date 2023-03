Tadej Pogacar voor de start: “Goede training voor de Ronde van Vlaanderen”

Tadej Pogacar is klaar voor de E3 Saxo Classic, zo laat hij weten bij Sporza vlak voor de start. “Ik voel me goed en ben er klaar voor om een poging te wagen.”

De afgelopen week heeft de Sloveen geprobeerd te herstellen van Milaan-San Remo en nog een aantal trainingen afgewerkt. “Milaan-San Remo is een lange wedstrijd, maar ik denk dat ik goed ben hersteld. De koers is bij verre na niet te vergelijken met de zware wedstrijd die ons volgende week te wachten staat in Vlaanderen”, doelt Pogacar op de ronde. “Ik ben op dit moment zeker niet slechter dan vorig jaar, denk ik.”

Aanvankelijk stond de renner van UAE Team Emirates niet op de startlijst voor de E3 Saxo Classic. Waarom hij toch start? “Omdat het parcours zwaar is en het denk ik een heel goede training voor de Ronde van Vlaanderen is. De wind gaat voor chaos zorgen, voorspel ik.”