Tadej Pogacar: “Voelde me eindelijk weer als mezelf”

Video

Tadej Pogacar toonde weerbaarheid in de laatste bergrit van de Tour de France, door met zijn UAE-Emirates-ploegmaats voor de ritzege te gaan én het ook af te maken. “Nu kunnen we nog een week doorgaan”, lachte de Sloveen. “Nee, serieus, ik ben blij dat het erop zit.”

“Ik voelde me dan ook eindelijk weer mezelf. Ik was goed van de start tot de finish, na vele dagen afzien. Dat ik het ook kan afwerken, maakt me heel blij.”

In de finale kreeg Pogacar een lead out van een beresterke Adam Yates. “Adam heeft goed werk gedaan. Ik wilde graag wachten op hem en zijn broer, en dat was de goede beslissing. Dankzij hem was het gemakkelijker om de finale in te gaan. Maar de hele ploeg heeft heel de dag sterk gecontroleerd.”

Nu de Tour er bijna opzit, vond Pogacar een moment om terug te blikken naar zijn hoogte- en dieptepunten van de afgelopen weken. “De sfeer in de bus, dat was voor mij het mooiste. Onze ploeg heeft het zo goed gedaan. Mijn minste moment was natuurlijk op de Col de la Loze. Elke keer toen Marc Soler omkeek en mij zag afzien, was dat heel pijnlijk.”