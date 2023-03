Opmerkelijk: Tadej Pogacar verschijnt op voorlopige deelnemerslijst E3 Saxo Classic

Verrassing: Tadej Pogacar staat op de voorlopige deelnemerslijst van de E3 Saxo Classic. Voor Pogacar zou het zijn eerste deelname aan de E3 Saxo Classic zijn. De Sloveen van UAE Emirates zou dan ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog een keer extra in de ogen kijken dit seizoen.

Pogacar is momenteel actief in Parijs-Nice, waar hij aan de leiding staat in het algemeen klassement voor de laatste twee etappes. Na de Franse rittenkoers trekt de klimmer naar Milaan-San Remo, zijn eerste grote doel van het seizoen. Vervolgens zou Pogacar even rust nemen tot Dwars door Vlaanderen, maar dat is nu veranderd door zijn waarschijnlijke deelname aan de E3 Saxo Classic.

In de E3 Saxo Classic, de Belgische eendagskoers die op vrijdag 24 maart op het menu staat, zal Pogacar onder meer Van der Poel en Van Aert tegenkomen. Ook renners als Dylan van Baarle, Mads Pedersen, Christophe Laporte, Biniam Girmay, Tiesj Benoot en Michael Matthews starten in de E3 Saxo Classic.

