Tadej Pogacar verlengt zijn contract bij UAE Emirates tot einde 2024 donderdag 7 mei 2020 om 11:52

Tadej Pogačar heeft zijn handtekening gezet onder een vernieuwd contract bij UAE Emirates, dat hem tot einde 2024 aan de ploeg bindt. De nummer drie van de Vuelta a España had nog een doorlopende overeenkomst tot en met 2023.

Pogačar (21) is blij dat hij langer kan blijven bij de ploeg, waar hij vorig seizoen als 20-jarige renner zijn profdebuut maakte. “Ik ben hier professional geworden en voel me bij iedereen op mijn gemak. Ik geloof in de ploeg en wil deel blijven uitmaken van dit ambitieuze project. De komende vijf jaar worden cruciaal voor de ploeg en mijn carrière. Hopelijk worden het voor beide partijen vruchtbare jaren.”

‘Pogačar is het type renner dat elke ploeg zich wenst’

Volgens teameigenaar Mauro Gianetti toonden beide kanten de bereidheid om het doorlopende contract nogmaals te verlengen. “Pogačar is het type renner dat elke ploeg zich wenst: getalenteerd, met een sterke wil om elke dag te leren. Waarden die hem naar de top van de wielersport gaan helpen. Tadej wist iedereen te overtuigen, niet alleen door zijn resultaten, maar ook door zijn houding. De rest was een kwestie van papierwerk.”

UAE Emirates hevelde in 2019 de beloftevolle Pogačar over naar de profs en troefde onder meer Bahrain Merida en Jumbo-Visma af, die ook naar zijn diensten hengelden. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau reed hij in de Vuelta a España meteen naar het podium. Ook in 2020 wist hij al te winnen. In de Volta a Valenciana won hij twee ritten en het eindklassement. In de ingekorte UAE Tour zegevierde hij in de etappe naar Jebel Hafeet en werd hij tweede in het klassement.