Tadej Pogacar verkent Dwars door Vlaanderen: “Wat ik het meest vrees, is het positie zoeken”

Tadej Pogačar heeft vandaag samen met zijn ploegmaats van UAE Team Emirates het parcours van Dwars door Vlaanderen verkend. De tweevoudig Tour de France-winnaar liet zich een paar keer verrassen door het verraderlijke parcours en hoopt zich morgen vooral zo goed mogelijk te kunnen positioneren.

Pogačar had zich tijdens de verkenning van zestig kilometer geamuseerd, vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het weer was goed dus ik heb ervan genoten. Ik heb een goede inkijk gekregen in hoe het morgen zal zijn. Dat ik bijna verkeerd reed op een bepaald moment? Ja, er waren veel tricky bochten, met veel links en rechts draaien. Dat gebeurt al eens, natuurlijk, ook in een wedstrijd. Normaal komt het wel goed.”

Dat de Sloveen niet altijd het juiste pad volgt in de koers, bleek wel in Tirreno-Adriatico. In de serieuze vijfde etappe naar Fermo miste hij samen met Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard een rechterbocht, waardoor de drie tenoren hun voorsprong die ze hadden opgebouwd in een klap kwijtraakten. Voor de strijd om het klassement had het echter geen consequenties en na zeven dagen werd Pogi als eindwinnaar gehuldigd.

Tijdens de verkenning reed Pogačar ook over de Vlaamse kasseien. “Ze voelden hard aan”, stelde hij vast. “Maar ik hou er wel van. Wat ik het meest vrees, is het positie zoeken voor de kasseien en de belangrijke secties. Maar ik kijk ernaar uit om mezelf te testen, zeker in zo’n belangrijke week. Of ik vol gas ga gaan? Ik ga altijd vol gas, maar het is ook een voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.”