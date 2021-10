Tadej Pogacar twijfelde over vorm: “De ene dag was ik goed, de andere dag niet”

De wedstrijden die Tadej Pogačar na zijn tweede Tourzege reed waren niet allemaal even overtuigend. De Sloveen werd nog wel derde op de Olympische Spelen en in de Tre Valli Varesine, maar echte overtuiging ontbrak. Tot zaterdag, toen hij de Ronde van Lombardije won. “Na de Tour was ik de ene dag heel goed, de andere dag helemaal niet”, uit de winnaar zich na afloop.

Zijn goede dag in Lombardije kwam op het perfecte moment. Na een sterke aanval op de Passo di Ganda hoefde Pogačar alleen nog maar af te rekenen met Fausto Masnada, die vijftien kilometer voor de meet kwam aansluiten bij de koploper. “Ik dacht niet dat ik na mijn aanval alleen zou komen te rijden. Blijkbaar zat iedereen kapot. Toen ik hoorde dat Masnada eraan kwam, wist ik dat hij zou komen aansluiten. Hij kent deze wegen heel goed. Ik heb hier nog nooit gereden.”

Met een goed gevoel kan de renner van UAE Emirates de winter in: “Van deze overwinning droom ik. Koersen met de beste renners in dit land, dat is geweldig. Na zo’n seizoen hier winnen, daar heb ik echt geen woorden voor.”