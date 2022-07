Tadej Pogacar toch niet te zien in komende Vuelta a España

Tadej Pogačar zal dit jaar dan toch niet de Tour de France en Vuelta a España combineren. De Sloveen wilde aanvankelijk wel de laatste grote ronde van het seizoen betwisten, maar kiest voor een alternatief programma. De renner van UAE Emirates richt zich nu vooral nog op het WK wielrennen in Australië.

UAE Emirates, de ploeg van Pogačar, heeft de plannen van de Sloveen voor de komende maanden uit de doeken gedaan. De nummer twee van de voorbije Tour de France zal zaterdag alweer een rugnummer opspelden, aangezien hij de Clásica San Sebastián zal betwisten. Pogačar zal in het Baskenland onder meer de degens kruisen met Wout van Aert, die dit jaar zijn debuut maakt in de Spaanse eendagskoers.

Vervolgens neemt de 23-jarige Pogačar een kleine maand rust, om dan vervolgens toe te werken naar het WK in Australië. Dit zal hij doen via de Bretagne Classic-Ouest-France (28 augustus) en de Canadese klassiekers GP Quebec (9 september) en GP Montréal (11 september). Op zondag 25 september hoopt de Sloveen dan een gooi te doen naar de wereldtitel in Wollongong, Australië.

Na het WK zal Pogačar nog te zien zijn in drie Italiaanse najaarsklassiekers: de Giro dell’Emilia (1 oktober), Tre Valli Varesine (4 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober), die hij afgelopen jaar nog wist te winnen.

Resterend programma Tadej Pogačar in 2022

Clásica San Sebastián (30 juli)

Bretagne Classic-Ouest-France (28 augustus)

GP Quebec (9 september)

GP Montréal (11 september)

WK wielrennen wegwedstrijd (25 september)

Giro dell’Emilia (1 oktober)

Tre Valli Varesine (4 oktober)

Ronde van Lombardije (8 oktober)