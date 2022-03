Tadej Pogacar tevreden na tijdrit: “Blij met mijn tijd en wattages”

Tadej Pogačar is zijn jacht op een tweede opeenvolgende eindzege in Tirreno-Adriatico goed begonnen. De Sloveense klimmer moest in de tijdrit weliswaar een paar seconden toegeven op zijn grootste concurrent Remco Evenepoel, maar werd alsnog knap derde. “Ik ben blij met mijn tijd en wattages”, is de conclusie van Pogačar.

Tweevoudig Tourwinnaar Pogačar kwam aan de finish in Lido di Camaiore tot een eindtijd van 15m35s en bleek achttien seconden trager dan ritwinnaar Filippo Ganna, op voorhand al de gedoodverfde favoriet om de tijdrit te winnen. Het verschil met Evenepoel bleek zeven tellen in het voordeel van de Belg, maar de overige klassementsrenners moesten (veel) tijd prijsgeven op Pogačar.

De Sloveen van UAE Emirates, afgelopen zaterdag nog winnaar van Strade Bianche, was dan ook tevreden na zijn tijdrit. “Het was echt een intense tijdrit, op een supersnel parcours. De wegen waren bovendien wat hobbelig. Ik reed een goede tijdrit en ik ben blij met mijn tijd. Ik kijk uit naar de komende dagen.”

Dinsdag krijgen de renners een niet te onderschatten heuvelrit naar Sovicille voorgeschoteld, maar dat is nog maar het begin. “Alle etappes zijn superzwaar, al is de slotrit misschien wat eenvoudiger. Er wacht ons echter nog een superzware week”, besluit de eindwinnaar van vorig jaar.