Tadej Pogacar slaat dubbelslag in derde etappe Ronde van Slovenië

De derde etappe in de Ronde van Slovenië is op naam gekomen van Tadej Pogacar. Op de klim naar Svetina, met de top op zo’n twintig kilometer van de streep, reed de Sloveen samen met zijn ploeggenoot Rafal Majka weg bij de rest van het veld. Op de korte slothelling rekende Pogacar vervolgens af met Nicola Conci, die in de afdaling was teruggekeerd bij het UAE-duo. De tweevoudig Tourwinnaar nam ook de leiding in het algemeen klassement over van Majka.

Renners die vorig jaar van de partij waren in de Ronde van Slovenië, beleefden vandaag wellicht een déjà vu-moment. De derde etappe tussen Žalec en Celje was in grote lijnen een blauwdruk van de rit die vorig jaar zo glansrijk werd gewonnen door Tadej Pogačar. De verwachting was dat het klassement nogmaals op de schop gaan, met onderweg de beklimmingen naar Lipa (5 km aan 6,8%) en Svetina (5,6 km aan 7,5%).

Met name de klim naar Svetina was een potentiële scherprechter, met zijn top op goed twintig kilometer van de meet. Ook de laatste twee kilometer (aan 7%) naar Celje, de op twee na grootste stad van Slovenië, liepen gevoelig bergop.

Groenewegen sluipt mee voor de punten

Een dag voor de klimmers dus, maar met Dylan Groenewegen zat er een sprinter in de aanvankelijke kopgroep. De winnaar van de etappe van gisteren droeg de rode puntentrui, maar was niet de rechtmatige eigenaar. Hij stond op gelijke hoogte met Rafal Majka, die als leider van het algemeen klassement echter het geel droeg. Groenewegen sloop omwille van dit klassement mee met de vroege vlucht en pikte zo bij twee tussensprints wat puntjes mee.

Nadat Groenewegen zijn punten binnen had, liet de Nederlander zich weer terugzakken. Ook enkele andere renners vielen terug in het peloton. Vooraan bleven (uiteindelijk) drie man over. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Lucas De Rossi (China Glory) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), die ook nog een tijdje in zijn eentje voorop had gereden. Zij hadden op zestig kilometer van de streep nog zo’n drie minuten voorsprong op het peloton, waar UAE Emirates controleerde.

Pogacar neemt Majka op sleeptouw

Net voordat de naar alle waarschijnlijkheid beslissende klim naar Svetina begon, werden de koplopers weer ingerekend. Er was toen nog ruim vijfentwintig kilometer te koersen over inmiddels natte wegen. Aan de voet van de klim, zette Pogacar zich gelijk op kop, terwijl Rafal Majka zich in zijn wiel nestelde. Aanvankelijk konden Domen Novak, Matej Mohoric en Sean Bennett nog volgen, maar na een tijdje moesten zij het duo van UAE Emirates laten gaan.

Pogacar en Majka kwamen met z’n tweeën boven, Mohoric volgde op een halve minuut als derde. Laatstgenoemde liet zich tijdens de (bij momenten natte) afdaling terugzakken in een groepje van zo’n vijftien renners. Daar begon de renner van Bahrain Victorious op kop te rijden voor zijn ploeggenoot Novak, de nummer twee van het klassement.

Pogacar slaat dubbelsalag

Omdat Pogacar en Majka niet al te veel risico’s namen in de gevaarlijke afdaling, verloren ze wat van hun pluimen. Eenmaal beneden was het gat met de achtervolgers dan ook behoorlijk geslonken en wist Nicola Conci (Alpecin-Fenix) zelfs in zijn eentje de sprong te maken. In de vlakke kilometers in aanloop naar de slothelling breidden de drie hun voorsprong evenwel weer wat uit, waardoor het zeker was dat ze het onderling uit mochten gaan maken.

Vroeg op de twee kilometer lange heuvel versnelde Pogacar. Conci kon in eerste instantie zijn wagonnetje aanhaken, maar uiteindelijk ging het toch te snel voor de Italiaan, die begin dit seizoen nog uitkwam voor Gazprom-RusVelo. Pogacar reed relatief eenvoudig naar de zege en pakte zo ook de groengele leiderstrui over van zijn ploeggenoot Majka. Die laatste wist Conci nog te achterhalen en eindigde als tweede in de etappe.