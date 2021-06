Tadej Pogacar samen met twee oud-winnaars in Ronde van Slovenië

Tadej Pogačar rijdt enkel nog in zijn thuisland ter voorbereiding op de Tour de France, waar hij zijn titel verdedigt. Te beginnen met de Ronde van Slovenië, die van 9 tot en met 13 juni wordt georganiseerd. In deze wedstrijd krijgt de Tourwinnaar gezelschap van twee ploeggenoten die in het verleden de etappekoers al eens wisten te winnen.

In het perspraatje van UAE Emirates laat Pogačar, die door bijna alles en iedereen tot topfavoriet is gebombardeerd, weten enthousiast te zijn over deelname aan de Ronde van Slovenië. “Ik ga koersen tegen vrienden en oud-ploeggenoten, het is geweldig om op bekende wegen te racen”, zegt hij.

“Het is ook mooi om de steun van het Sloveense publiek te hebben. Het zijn fantastische tijden voor het Sloveense wielrennen en ik weet zeker dat we een mooie race tegemoet gaan. Ons team is zeer sterk en we hopen voor de eindzege mee te doen.”

In de ploeg zien we verder onder meer Rafal Majka (winnaar in 2017), Jan Polanc en Diego Ulissi. Laatstgenoemde won de Ronde van Slovenië al in 2011 en 2019. Omdat de wedstrijd vorig jaar werd afgelast vanwege de coronapandemie, staat de Italiaan als titelverdediger aan het vertrek.

Selectie UAE Emirates voor de Ronde van Slovenië (9-13 juni)

Vegard Stake Laengen

Rafal Majka

Rui Oliveira

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Matteo Trentin

Diego Ulissi