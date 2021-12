Tadej Pogacar rijdt zondag Sloveense veldrit

De veldritwereld is zondag natuurlijk vooral bezig met de Wereldbeker Dendermonde, waar Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock voor het eerst dit crossseizoen de degens zullen kruisen, maar er wordt morgen ook elders nog een interessante veldrit verreden. In Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, staat namelijk een cross op het programma met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar aan het vertrek. Dat meldt Sio1.net.

Onlangs liet Pogačar, in gesprek met La Gazzetta dello Sport, al weten erg te genieten van veldrijden op televisie. Ook gaf hij aan zelf graag te crossen. “Ik vind het erg leuk, maar ben er – momenteel – niet zo goed in”, zei de 23-jarige coureur bij die gelegenheid. In het verleden heeft Pogačar zich echter wel degelijk bewezen in het veld: hij werd in 2018 kampioen van zijn land, bij de profs.

Naast Pogačar gaat ook Luka Mezgec (BikeExchange) van start in de tweede manche van de nationale veldritcompetitie van Slovenië. De 33-jarige Mezgec, die net als Pogačar de feestdagen in zijn thuisland doorbrengt, is eveneens een voormalig Sloveens kampioen veldrijden.