Tadej Pogacar rijdt Vuelta a España niet: “Maar ik zal er zeker terugkeren”

Tadej Pogačar rijdt dit jaar dan toch niet de Vuelta a España. Er was al lang sprake van dat de Sloveen de Tour de France zou combineren met de Spaanse ronde, maar na zijn tweede Tourzege op rij en zijn deelname aan de Olympische Spelen, heeft UAE Emirates besloten hem niet mee te nemen naar de Vuelta.

“Ik zit weer terug op de fiets na een paar geweldige weken”, vertelt Pogačar in een video op sociale media. “Ik heb wat rust genomen na Tokio en met de ploeg besloten de Ronde van Spanje toch niet te rijden. Het is jammer, maar ik keer er vast snel weer terug in de Vuelta.” In 2019 wist hij tijdens zijn debuut in de Vuelta derde te worden en liefst drie etappes te winnen.

Pogačar zal zijn rentree in het peloton maken in de WorldTour-koers Bretagne Classic-Ouest France in Plouay (29 augustus), waarna hij ook aan de start staat van het EK wielrennen in Trento (12 september) en het WK wielrennen in Vlaanderen (26 september). Aan het einde van het seizoen rijdt het Sloveense toptalent ook nog de Italiaanse klassiekers, waaronder hoogstwaarschijnlijk de Ronde van Lombardije (9 oktober).

After a well deserved break, @TamauPogi to resume season at @GrandPrixPlouay 🇫🇷. Our @LeTour champion talked of his racing schedule for the rest of the season.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/EbfgkIjced — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 5, 2021