Tadej Pogacar rijdt verkeerd in Tirreno: “Zonder dat had de koers anders kunnen aflopen”

Tadej Pogačar had voor de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico als doel de blauwe trui behouden en dat lukte. De Sloveen had in de slotfase ook mogelijk voor de dagzege kunnen strijden, maar hij sloeg samen met zijn medeaanvallers Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel een verkeerde weg in en zag daardoor zijn kansen in het water vallen.

“We waren met z’n drieën in de achtervolging, maar we namen de verkeerde weg bij een bocht naar rechts”, blikte Pogačar (UAE Emirates) na afloop van de etappe terug. Hij baalde dat hij niet voor de zege kon rijden, want ook Vingegaard en Evenepoel wilden het wel proberen. “Het was niet makkelijk om de borden van de juiste richting te zien, dat kan gebeuren in een wedstrijd. Vanaf dat moment was het te moeilijk om de koplopers in te halen.”

“Zonder dat had de koers anders kunnen aflopen”, denkt de tweevoudig Tour de France-winnaar. “Het doel van vandaag was echter om de leiderstrui te behouden en dat is gelukt, mede dankzij een goede teamprestatie om een kopgroep met sterke renners onder controle te houden. We zijn blij dat we nog steeds aan de leiding staan om morgen de koninginnenrit aan te vallen”, aldus de Sloveen. Hij verdedigt een voorsprong van negen seconden op Evenepoel.