‘Tadej Pogacar rijdt Parijs-Nice in plaats van Tirreno-Adriatico’

Tadej Pogačar pakt het dit seizoen net even wat anders aan. De tweevoudige Tourwinnaar gaf eerder al de voorkeur aan een Spaanse seizoensstart (boven de UAE Tour) en lijkt nu te passen voor Tirreno-Adriatico ter faveure van Parijs-Nice. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe.

De 24-jarige kopman van UAE Emirates stond in zijn carrière nog niet eerder aan de start van de ‘Koers naar de Zon’, terwijl hij al twee keer meedeed aan Tirreno-Adriatico. En met succes, want de Sloveense veelwinnaar ging er in 2021 en 2022 met de eindzege vandoor. Als we L’Équipe mogen geloven, heeft de organisatie van Parijs-Nice al groen licht gekregen wat betreft de deelname van de Sloveen.

Strade Bianche

De 81ste editie van Parijs-Nice begint op zondag 5 maart, een dag na de Italiaanse klassieker Strade Bianche. De combinatie Strade Bianche-Parijs-Nice is – zeker vanuit praktisch oogpunt – verre van ideaal, maar toch zou Pogačar beide wedstrijden willen combineren. De coureur was vorig jaar nog de sterkste in de Strade Bianche en wil dit jaar ook gewoon zijn titel verdedigen in de regio Toscane.

Pogačar begint vandaag aan zijn wielerseizoen in een andere wedstrijd over onverharde wegen: de Jaén Paraiso Interior. Deze wedstrijd is een heuse gravelkoers van 179 kilometer met 2.300 hoogtemeters en liefst acht onverharde stroken, goed voor 47 kilometer aan grindwegen. Pogačar is de grote blikvanger aan de start, maar er staan met Guillaume Martin, Warren Barguil en Marc Hirschi nog wel meer toppers aan het vertrek.