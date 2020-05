Tadej Pogacar: “Renners zullen na hervatting een vergelijkbare conditie hebben” zondag 3 mei 2020 om 13:45

Tadej Pogačar verwacht niet dat er bij een hervatting van het seizoen veel conditieverschillen tussen de renners uit verschillende landen gaan zijn. In een interview met de Spaanse krant El Tiempo vertelt de Sloveen te verwachten dat de verschillende lockdown-regels op termijn geen invloed hebben op de wedstrijden.

“De komende weken trainen de meeste jongens weer op de weg”, aldus Pogačar. “Ik verwacht daarom dat we een vergelijkbaar niveau hebben wanneer de wedstrijden weer beginnen. Er wordt over gesproken om ook in Frankrijk weer buiten te mogen trainen en in andere landen zijn er niet meer zoveel beperkingen”, stelt hij vast.

De ploegen proberen zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. “Veel van de teams bereiden momenteel trainingskampen voor, ter voorbereiding op de wedstrijden. Dat is de indruk die ik krijg wanneer ik de berichten lees en praat met mijn vrienden”, zegt Pogačar.

Hoewel er momenteel druk gespeculeerd wordt over de nieuwe wielerkalender, kan hij enkel afwachten. “Uiteraard wil ik als wielrenner zo snel mogelijk weer aan de wedstrijd meedoen, maar alleen wanneer dat veilig is. Totdat er een vaccin is, is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren en het is het beste voorzichtig te blijven. Er kunnen de komende maanden veel dingen veranderen.”