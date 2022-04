Tadej Pogacar past voor Luik-Bastenaken-Luik na overlijden schoonmoeder

Breaking

Tadej Pogačar zal deze zondag niet van start gaan in Luik-Bastenaken-Luik, dat meldt de renner op zijn Twitter. De coureur van UAE Emirates zit momenteel in zijn thuisland Slovenië door het overlijden van zijn schoonmoeder. De titelverdediger van La Doyenne wordt vervangen door Brandon McNulty.

“Jammer genoeg zal ik niet deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik morgen. Het waren een paar zware dagen maar ik zou graag iedereen willen bedanken voor de steun. Mijn dank gaat speciaal uit naar Team UAE en in het bijzonder Maurio Gianetti en voorzitter Matar voor hun steun in deze situatie.”, aldus de Tourwinnaar op zijn Twitter.

Eerder deze week zakte Pogačar af naar zijn thuisland, waar zijn schoonmoeder is overleden. Om diezelfde reden zal de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar ook in Slovenië blijven. Ter vervanging van de 23-jarige renner komt Amerikaan McNulty aan de start van de Belgische klassieker. Voor de winnaar van de Faun Ardèche Classic zal het zijn tweede LBL zijn.

Naast McNulty zullen Diego Ulissi, Marc Hirschi, George Bennett, Marc Soler en Vegard Stake Laengen aan de start komen aanstaande zondag. Hirschi greep in 2020 nog nipt naast de overwinning, hij moest toen alleen Primož Roglič voor zich laten in de uitslag.

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.

It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding

A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation 🙏 pic.twitter.com/px8VYkso65

— Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 23, 2022