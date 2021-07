Tadej Pogacar pakt brons: “Ik ben super blij”

Tadej Pogacar kwam voor goud naar Tokio, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met brons. In de sprint om de tweede plaats duldde de Sloveen alleen Wout van Aert voor zich. “Ik ben super blij”, reageert Pogacar opgetogen bij RTVSLO.

“Het was een van de uitdagendste wedstrijden die ik ooit heb gereden, omdat er op een heel andere manier gekoerst werd. Daarnaast was het ook nog eens heel heet en vochtig. Vanaf de laatste helling kreeg ik het echt moeilijk, maar ik heb alles gegeven om toch nog een medaille te winnen.”

Ook toen Brandon McNulty en Richard Carapaz uit zicht waren, bleef Pogacar hopen op een gouden medaille. In tegenstelling tot de anderen in de achtervolgende groep, meent hij. “Zij gingen niet meer voor goud. Pas op twee kilometer van de meet gaf ik de moed op, toen ik zag dat Carapaz niet meer was bij te halen. Ik concentreerde me daarna maar op de sprint om toch nog zilver of brons te pakken. Ik voelde een adrenalinekick en behaalde nog bijna het zilver, maar dit is ook al geweldig.”

De bronzenmedaillewinnaar zag zijn Sloveense teamgenoten een uitstekende wedstrijd rijden. Mede dankzij het kopwerk van Jan Tratnik kon de vroege vlucht nog worden bijgehaald, die na honderd kilometer bijna twintig minuten voor het peloton uitreed. “Alle drie mijn ploeggenoten hebben het geweldig gedaan, maar vooral Jan Tratnik. Toen die groep zo ver wegreed, moesten we snel het initiatief nemen. Tratnik liet toen zien geweldig in vorm te zijn. Hij is een must voor elke ploeg.”

Roglic met kramp

Jan Polanc en Primoz Roglic kenden dan weer een mindere dag. De renner van Jumbo-Visma had last van kramp in de openingsfase. “Op het einde ging het wel beter met me, maar de beste renners in koers kon ik vandaag niet volgen”, zei hij na de wedstrijd. “Voor het Sloveense wielrennen is dit in ieder geval een geweldige dag.”