Tadej Pogacar over zijn aanval: “Iedereen zat op de limiet” zaterdag 5 september 2020 om 18:25

Tadej Pogačar was zaterdag de beste klassementsrenner in de eerste Pyreneeënrit. De Sloveen wist meer dan een halve minuut terug te nemen op de belangrijkste klassementsrenners. “Iedereen zat op de limiet.”

Het was voor de renner van UAE Emirates een perfect moment om aan te vallen. “Want er werd even naar elkaar gekeken”, doet hij zijn verhaal in het flashinterview. “Ik zag toen een kans om aan te vallen en heb in de laatste vijf kilometer naar de top alles gegeven.”

In de afdaling kon Pogačar zijn voorsprong behouden. “Dieper dan dit kon ik niet gaan, maar gelukkig had ik aan de finish nog steeds veertig seconden voorsprong. Het was een goede dag voor me.”

Morgen mag het talent, dat nu negende in het algemeen klassement staat, opnieuw aan de bak. “Dan wordt het weer zwaar”, eindigt hij. “Maar we gaan het dag voor dag bekijken.”