Tadej Pogacar over Tour-ambitie: “Door pandemie nog minder druk op mijn schouders” dinsdag 2 juni 2020 om 11:36

Tadej Pogačar verbaasde vorig jaar met drie ritzeges een derde plaats in het eindklassement van de Vuelta. Maar dat maakt hem nog geen favoriet voor winst in de Tour, zegt hij. “Meer zelfs, door de coronapandemie wordt het deelnemersveld in de Tour de France nog sterker. Van mij wordt niet veel verwacht”, houdt hij alle druk weg.

Pogačar, nog altijd maar 21, startte ook dit jaar veelbelovend met twee ritzeges en eindwinst in de Volta a la Comunitat Valenciana en etappewinst (op de Jebel Hafeet) in de niet volledig afgewerkte UAE Tour. In combinatie met de resultaten die hij vorig jaar neerzette, wordt zijn naam dan al snel genoemd als het over podiumfavorieten voor de Tour gaat.

Maar de Sloveen blijft nuchter. “Na de pandemie verwachten de mensen niet veel van mij”, zegt Pogačar aan Cyclingnews. “Er rusten nu nog minder verwachtingen op mijn schouders. Veel toppers die op de Giro of Vuelta focusten, zullen nu top willen zijn in de Tour. Voor mij is het te vroeg voor klassementsambities. Natuurlijk zal ik me goed voorbereiden en het beste van mezelf geven, maar ik wil niet over resultaten spreken. Af en toe meedoen met de besten en proberen aan te vallen, dat wordt mijn doel.”

Pogačar zal ook aan de start staan van een aantal eendagswedstrijden. “Het is nog niet honderd procent zeker, maar ik zal waarschijnlijk beginnen met de Strade Bianche, gevolgd door Milaan-San Remo of Il Lombardia. Wellicht gaat het dan via de Dauphiné richting Tour de France en het WK. Maar niets is nu al zeker…”

Het toptalent van UAE Team Emiraties zat tijdens de UAE Tour een tijdlang in een strenge lockdown op een hotelkamer in Abu Dhabi en dat zorgt ervoor dat hij realistisch is. “Ik heb nog niet nagedacht over een mogelijk heropflakkering van Covid-19 en ik wil het natuurlijk ook niet. Maar als het gebeurt, moeten we voorbereid zijn op het ergste.”