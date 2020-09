Tadej Pogacar over tijdrit: “Of ik van fiets ga wisselen, houd ik nog geheim” vrijdag 18 september 2020 om 18:46

Tadej Pogačar wil een dag voor de tijdrit naar La Planche des Belles Filles nog niet kwijt of hij onderweg van fiets gaat wisselen. De kopman van UAE Emirates kan door een verrassende move misschien Primož Roglič nog uit het geel rijden. “Of ik van fiets ga wisselen voor de klim, houd ik nog geheim. Als ik het nu zeg, weet iedereen het al”, aldus de jonge Sloveen.

De negentiende etappe eindigde in een strijd tussen heuvelspecialisten vanuit een kopgroep. “In de heuvelzone kwamen er veel aanvallen”, beschrijft Pogačar. “Maar toen een groep weg wist te rijden, deed het peloton het rustiger aan. Daar was ik wel blij mee, omdat het parcours in de finale niet geschikt was om met een peloton over te koersen.”

Zaterdag valt de beslissing in het klassement. Kan Pogačar nog 57 seconden goedmaken op Primož Roglič? “Alles is nog mogelijk, maar het zou ongelooflijk zijn als ik morgen de Tour de France win. Ik ga vol gas van start tot finish, zoals altijd. Ik kan geen prioriteit maken voor de bergtrui bijvoorbeeld. In deze tijdrit strijdt iedereen voor zichzelf”, zegt de 21-jarige klimmer.