Tadej Pogacar over Ronde van Lombardije: “Ik wil hoe dan ook winnen”

Interview

Zaterdag begint titelverdediger Tadej Pogačar als huizenhoog topfavoriet aan het laatste monument van 2022, de Ronde van Lombardije. Het is tevens de laatste keer dat hij samen kan rijden met twee van zijn helden, met Vincenzo Nibali in het bijzonder. Met WielerFlits bespreekt de 24-jarige Sloveense kopman van UAE Emirates zijn kansen. “Het is moeilijk om opnieuw te winnen, maar ik heb me nog eens volledig op kunnen laden om dat te herhalen.”

Het is de laatste koers van het jaar. Hoe beoordeel jij jouw seizoen?

“Die was opnieuw heel erg goed. Vorig jaar dacht ik voor Lombardije dat het moeilijk zou zijn om het nóg beter te doen. Maar dit seizoen was een van de beste seizoenen die ik ooit gedraaid heb. Daar ben ik erg blij mee. Ik bedoel, ik heb veel koersen gewonnen. Daarbij zaten onder meer Strade Bianche en de GP Cycliste de Montréal. Dat zijn ook twee van de grootste koersen. In de wielerwereld gelden die qua prestige misschien niet als een monument, maar ik beschouw het als grote en belangrijke overwinningen.

Daarnaast was ik sterk in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Geen podia, waar die waren wel leuk. De waarde van een zege hangt niet altijd samen met de grootheid van een koers. Als ik maar plezier heb, mensen een leuke wedstrijd kan bezorgen en win. Ik houd van juichen.”

Wat heb je van de verkenning geleerd, gezien de nieuwe finale met twee keer San Fermo della Battaglia?

“We hebben donderdag de laatste negentig kilometer verkend. Het finalecircuit is erg zwaar met twee keer de San Fermo. Je denkt altijd dat die klim niet zo lastig is. Maar na zo’n lange koers en Civiglio ertussenin, is het echt heel, heel zwaar. Het veld zal daar versplinteren in allemaal kleine groepjes. Maar klimmen is nog steeds klimmen, dat is namelijk niet veranderd. Deze klassiekers is gemaakt voor de pure klimmers. De parcoursverandering zal de uitkomst van de koers niet veel veranderen, ten opzichte van vorig seizoen.”

Ook de beginfase is nieuw, met direct veel hellingen. Wat verwacht je daarvan?

“Daar zullen we de koers moeten controleren. Ik vermoed dat er een grote vroege vlucht probeert weg te rijden. Maar het staat buiten kijf dat het begin van de koers zwaar is. Het tussenstuk naar het finalecircuit in Como is dan weer wat makkelijker, relatief gezien. Lombardije is een koers die steeds lastiger is naarmate je meer beklimmingen oprijdt. Diegene die de meeste energie overhoudt, wint. Zo simpel is het eigenlijk.”

Deze Ronde van Lombardije is ook het weerzien met Jonas Vingegaard. In hoeverre wil jij wraak nemen?

“Misschien, dat gaan we zien. Ik heb hem na de Tour de France niet meer gesproken, al zag ik hem tijdens de verkenning wel op de San Fermo. Woorden hebben we niet gewisseld, want daar waren we te gefocust voor. Maar ik denk niet dat ik alleen op Jonas moet letten. Er doen veel jongens mee die mogen dromen van de zege. Na 250 kilometer moet je alles geven, met wie je ook maar over bent in de finale. Ik wil hoe dan ook winnen en daar zal ik alles voor geven.”

Jijzelf bent dit jaar opnieuw de topfavoriet. Krijg jij het daar nog warm of koud van?

“Eigenlijk niet. Na het WK kwam ik naar deze Italiaanse herfstklassiekers en overal verwachten ze dat we met UAE Emirates de koers controleren vanuit de start. Dat zal ook zaterdag zo zijn. We moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Dan is het hopen op goede benen, zodat ik mijn concurrenten kan afschudden. Extra druk voel ik in ieder geval niet. In iedere koers waarin ik start, is de druk hoog. Ik vind dat niet erg.”

Vingegaard en ook Enric Mas gelden als jouw grootste uitdagers. Zijn zij in het nadeel door hun gebrek aan ervaring in het rijden van eendagsklassiekers?

“Dat denk ik niet. Als ik aan klassiekers denk, denk ik niet aan lange beklimmingen en zo veel hoogtemeters. Meer aan kortere, punchy hellingen in het parcours. Il Lombardia is echt veel zwaarder dan dat. Het lijkt bijna wel op een etappe in de Tour de France, waar de pure klimmers uitmaken wie er wint of verliest en waar iedereen solo over de meet komt. Dus als ikzelf niet win, verwacht ik dat Enric of Jonas zegeviert. Al liggen er minstens nog tien kapers op de kust die goede vorm hebben getoond de voorbije weken.”

Lombardije is de laatste koers in de carrière van Vincenzo Nibali. Wat heeft hij voor jou betekend?

“Twee van de meest indrukwekkende prestaties die ik ooit heb gezien, waren zijn zeges in de Ronde van Lombardije en zijn eindzege in de Tour de France 2014. Met in het bijzonder die kasseienrit, die kan ik me nog heel goed voor de geest halen. Vincenzo heeft een fantastische carrière gehad. Ik vind het treurig om hem en Alejandro Valverde het peloton te zien verlaten. Hem verwacht ik zaterdag ook ‘gewoon’ van voren. Hij is goed in vorm.

Maar nogmaals, ik vind het jammer dat het mijn laatste koers met hen is. We hebben mooie momenten gecreëerd onze gezamenlijke weg. Als tegenstanders, maar ik zou ook vrienden willen zeggen. Beiden hebben mij op hun eigen manier beïnvloed en dat koester ik. Zeg nooit, nooit. Maar ik zie mezelf niet op hun leeftijd nog rondrijden als prof. Mentaal moet je enorm sterk zijn om op latere leeftijd nog op zo’n hoog niveau te koersen. Ik heb daar echt respect voor, chapeau!”

En wat als je met een van hen de finishstraat opdraait, wat doe je dan?

“Hen erop leggen in de sprint! (lacht)”