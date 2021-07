Tadej Pogacar over reuzensprong Guillaume Martin: “Kan in ons voordeel zijn”

Tadej Pogacar beleefde vandaag (weer) een zorgeloze dag. Met nog acht ritten te gaan tot Parijs staat de Sloveen nog altijd comfortabel aan de leiding. “Ik voelde me weer heel goed en ik heb kunnen genieten op de fiets.”

“Mijn ploeg deed het ook weer geweldig, niemand had het zwaar. Alleen Vegard Stake Laengen reed op een ongelukkig moment lek. Rafal Majka maakte indruk na zijn crash gisteren en kwam goed over op me”, gaat hij verder.

In het klassement ziet Pogacar wel Guillaume Martin naderen tot op vier minuten, maar zorgen maakt de Sloveen zich niet. “Natuurlijk mag je hem niet teveel tijd geven, maar de voorsprong die ik nu heb is nog steeds groot. Andere teams moeten hem proberen te kraken, dus wat dat betreft kan dat in ons voordeel zijn de komende dagen.”

Morgen staat er een zware bergrit op het programma, als het peloton over drie beklimmingen van eerste categorie en een van tweede categorie wordt gestuurd. Wat het plan van de geletruidrager gaat zijn, is nog niet duidelijk.

“Ik heb al naar het parcours gekeken en kan alleen maar zeggen dat het heel zwaar is. We hebben er vertrouwen in, maar mijn eerste gedachte is toch dat we verdedigend zullen rijden. Als ik kansen zie, dan zal ik die echter zeker pakken (lacht).”