Tadej Pogacar over de chaos: “Ik weet zelfs niet wie waar is gefinisht”

Ook topfavoriet Tadej Pogačar verloor tijd in de chaotische derde etappe. Al kon hij de schade beperken tot een goede halve minuut. “Ik wist niet eens of ik nog leider was in het jongerenklassement of niet”, vertelde hij na de podiumceremonie.

“Nee, dit was geen mooie dag op de fiets”, trapte de Sloveen na afloop een open deur in. “We hebben opnieuw veel te veel valpartijen gezien en het was extreem hectisch. Wanneer ik over de finish reed, wist ik niet hoeveel tijd ik had verloren en dus ook niet of ik nog de witte jongerentrui in mijn bezit had.” Dat bleek uiteindelijk wel het geval.

“Zelf ben ik op de fiets gebleven”, gaat Pogačar verder, “maar ik hoorde intussen dat sommige van mijn rivalen wel ten val zijn gekomen en tijd verloren. Maar op die manier wil ik dat niet. De chaos was compleet. Ik weet zelfs niet wie waar is geëindigd. Deze eerste drie ritten waren extreem stressvol. Ik hoop echt dat de rust snel terugkomt.”