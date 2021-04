Pogacar na sprintzege in Luik: “Vanuit het wiel van Alaphilippe komen was ideaal”

Met de UAE Tour en Tirreno-Adriatico stak Tadej Pogacar (22) dit jaar al twee WorldTour-rittenkoersen op zak. Met Luik-Bastenaken-Luik voegt hij daar nu ook een monument aan toe. “Ik leef mijn wielerdroom”, reageerde de regerende Tourwinnaar.

“Ik heb er geen woorden voor”, was de eerste reactie in het flash-interview met de Sloveen. “Ik hou enorm van deze wedstrijd en hier de beste zijn van een kopgroep met zulke grote namen, dat is ongelooflijk. In de sprint wist ik dat ik best het wiel van Alaphilippe viseerde. Ik bleef zo lang mogelijk achter hem. Zo kon ik hem op snelheid voorbijgaan. Het bleek de ideale tactiek.”

“Of ik de grootste allrounder van het peloton ben? Dat week ik niet, maar ik leef mijn wielerdroom”, beantwoordde hij de vraag van de interviewer of hij zich de king of cycling voelde. “Woensdag was de ontgoocheling nog bijzonder groot omdat we niet mochten starten in de Waalse Pijl. Met onder meer uittredend winnaar Marc Hirschi hadden we daar een sterke ploeg en een mooie kans. Maar het motiveerde ons wel extra om vandaag goed te presteren.”

Het voorjaar van Pogacar zit erop. “Nu neem ik wat rust. Ik ga zeker wat tijd met de familie doorbrengen. Daarna beginnen we aan de voorbereiding van de Ronde van Frankrijk.”