Tadej Pogacar na solovoorstelling: “Ik probeerde warm te blijven”

Tadej Pogačar stak met kop en schouders boven de tegenstand uit op de zesde dag van Tirreno-Adriatico. Op de laatste beklimming van de Monte Carpegna reed de kopman van UAE Emirates weg uit de groep favorieten en kwam na een solo van zestien kilometer alleen over de finish.

Pogačar was na de aankomst zijn ploeg dankbaar voor het harde werk onderweg. UAE Emirates controleerde de negen renners sterke kopgroep, waarvan onder anderen Benoît Cosnefroy, Alex Aranburu, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Mikkel Honoré en Quinn Simmons deel uitmaakten. “Allereerst wil ik de ploeg en mijn ploegmaten bedanken, ze waren de hele dag weer fantastisch en stelden me in staat om in de beste positie aan de laatste klim te beginnen.”

Aanvankelijk bepaalde zijn ploeggenoot Marc Soler het tempo, daarna versnelde concurrent Mikel Landa. “Op dat moment besloot ik op mijn eigen tempo helemaal naar de top te gaan en alles te geven. Het was erg koud en op die manier bleef ik ook warm. Of deze overwinning belangrijk voor me was? Mijn ploegmaten hebben vandaag tweehonderd kilometer lang op kop van het peloton geworsteld, met tegenwind, dus het is fijn dat ik deze rit voor hen gewonnen heb.”

Nu rest alleen nog de slotetappe door en rond San Benedetto del Tronto, een rit in lijn over 159 kilometer. “Nu er nog maar een dag over is, moeten we kalm en rustig blijven. Hopelijk herstelt Pascal Ackermann van de inspanningen voor de ploeg in de afgelopen etappes en kan hij een goede sprint rijden. We zullen hoe dan ook tevreden zijn”, aldus Pogačar, die na zes etappes een voorsprong van bijna twee minuten heeft op nummer twee Jonas Vingegaard.