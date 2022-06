Tadej Pogacar na ritzege in Slovenië: “Geen risico genomen op de glibberige wegen”

Tadej Pogačar greep gisteren de macht in de Ronde van Slovenië. In de derde rit naar Celje viel de Sloveen van UAE Emirates samen met ploegmaat Rafał Majka aan op de voorlaatste klim en op de slotklim rekende hij vervolgens af met Nicola Conci (Alpecin-Fenix). Pogačar had zo nu en dan moeite om zijn fiets onder controle te houden op de deels natte wegen.

“We hadden als ploeg alles onder controle en reden erg goed”, vertelde Pogačar na afloop van de etappe. “Op de voorlaatste klim besloten Rafał en ik om samen aan te vallen. Het was voldoende om voor de top een gat te pakken. De afdaling was erg glibberig door de regen die was gevallen. Ik probeerde geen risico te nemen. Conci van Alpecin-Fenix haalde ons dan bij. We wisten dat we slim moesten zijn op de laatste klim. Het was een vrij zware aankomst, dus ik was heel blij dat ik de zege kon binnenbrengen.”

De Sloveen was voor de etappe al van plan om op de voorlaatste klim aan te vallen. “Ik zei voor de etappe dat we beter volle bak de klim op konden rijden, in plaats van in de afdaling. Het pakte goed uit en we hebben het perfect gedaan.”

De nieuwe drager van de groene leiderstrui had het in de laatste afdaling lastig op de fiets, die hij met moeite onder controle kon houden. “De wegen waren erg glad omdat het de afgelopen tijd niet veel heeft geregend. Er was nu genoeg regen gevallen om het wegdek nat en glad te maken. De laatste afdaling was heel tricky. Dat wist ik nog van vroegere edities. Het was moeilijk om de controle te bewaren.”