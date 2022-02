Tadej Pogacar na overwinning: “De aanvallen van Yates zijn een van de beste van het peloton”

Tadej Pogačar heeft de slotrit, die aankwam op Jebel Hafeet, in de UAE Tour gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates is ook de eindwinnaar. “De finale tegen Yates was quasi hetzelfde als de vorige jaren.”

“De aankomst op Jebel Hafeet ligt me zeer goed. Op het begin is de beklimming zwaar en zijn er steile stroken, maar daarna speelt het tactische aspect ook”, aldus Pogačar in het flashinterview. “Ik ben echt heel blij om hier te winnen vandaag. Dit is een heel belangrijke overwinning voor mij en het team.”

De beslissing op Jebel Hafeet liet lang op zich wachten en even leek het of ploegmaat João Almeida misschien wel de overwinning cadeau ging krijgen. “We reden voor de etappewinst vandaag. Ook João was echt goed vandaag, hij probeerde voor de overwinning te gaan. Adam (Yates, red.) was echter heel sterk.”

“De aanvallen van Adam zijn echt zo goed, een van de beste van het peloton. Ik was echt zwaar aan het afzien in zijn wiel. Eigenlijk was het ongeveer hetzelfde als vorig jaar, ik had de luxe dat ik gewoon moest volgen en geen gat meer moest slaan voor het algemeen klassement.” Pogačar sloot het interview af door zijn ploeg te bedanken voor het werk dat ze de afgelopen dagen hebben verricht.