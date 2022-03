Tadej Pogacar na nieuwe zege: “We deden vandaag alles goed”

Er staat momenteel geen maat op Tadej Pogačar. De Sloveen boekte vandaag in Tirreno-Adriatico alweer zijn vijfde zege van het seizoen. De 23-jarige klimmer was in Bellante de beste na een sprint bergop. “Na het werk van de ploeg moest ik er wel vol voor gaan”, vertelde Pogačar na afloop in het flashinterview.

Pogačar liet zich in de laatste kilometers ‘rustig’ meevoeren en wachtte overduidelijk op de eindsprint. De Sloveen liet in de laatste honderden meters nog maar eens zijn klasse zien, zette op het juiste moment aan en reed zijn tegenstrevers zonder pardon uit het wiel. De kopman van UAE Emirates was goed voor een dubbelslag, aangezien hij ook de leiderstrui wist over te nemen van Filippo Ganna.

Na afloop was de klimmer vanzelfsprekend erg blij met zijn zege. “De ploeg deed vandaag echt heel veel werk. We reden de hele dag op kop. Ik dacht in de finale dan ook: ik moet er nu wel voor gaan. Anders is het een slechte dag voor de ploeg. We deden vandaag echt alles goed en dat bleek aan het einde genoeg voor de overwinning.”

Waakzaam

Pogačar is dit seizoen niet te stoppen. De renner van UAE Emirates begon zijn seizoen met eindwinst in de UAE Tour en won afgelopen zaterdag op indrukwekkende wijze Strade Bianche. Hij lijkt nu ook op weg naar de eindzege in Tirreno-Adriatico, al blijft Pogačar waakzaam. “Er komen nog enkele zware dagen aan. We gaan het zien. Morgen staat een vergelijkbare rit op het menu. Daarna volgt de koninginnenrit. Dan valt de koers in zijn definitieve plooi.”