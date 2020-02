Tadej Pogacar na nieuwe overwinning: “Dit geeft voldoening” zaterdag 8 februari 2020 om 19:23

Tadej Pogacar was zaterdag dominant in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia. De Sloveen greep de ritzege en de leiderstrui. “Na al het harde werken deze winter geeft dit voldoening. Het is echt iets speciaals”, aldus de 21-jarige winnaar.

“Vandaag was een heel zware dag, dus hebben we met de ploeg besloten om op kop te rijden tot de slotklim om mij in beste positie aan de klim te laten beginnen. Jan (Polanc, red.) heeft op de slotklim nog een laatste beurt gedaan, waarna ik aanviel en full gas ben doorgereden naar de streep”, doet de renner van UAE Emirates zijn verhaal. “Ik viel aan op het steilste gedeelte van de klim omdat ik me daar op mijn best voelde.”

Enkele dagen geleden won Pogacar ook de tweede etappe in de Ronde van Valencia door Alejandro Valverde en Dylan Teuns te kloppen in een sprintje bergop.