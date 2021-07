Tadej Pogacar na machtsgreep: “Ik voelde me heel goed”

Tadej Pogačar heeft de Tour de France naar zijn hand gezet. De Sloveen van UAE Emirates overklaste in de eerste Alpenrit de concurrentie en veroverde de gele trui. “Ik heb laten zien dat we een ploeg zijn die voor de gele trui kan vechten.”

“Voor de etappe wilde ik even aankijken hoe deze dag zou verlopen. Direct na de start was het al zwaar, waardoor een kopgroep ook nooit echt kon wegrijden. Het tempo lag erg hoog, maar ik voelde me erg goed. Zeker met dit weer”, legt hij uit in het flashinterview.

“Op een gegeven moment zei ik tegen mijn ploeggenoten dat ik er klaar voor was om aan te vallen en toen deed deed ik dat ook. Ik denk dat ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen door er vol voor te gaan. Toen ik zag dat de INEOS Grenadiers een slecht moment hadden, voelde ik dat het mijn moment was.”

Naar de komende etappes durft hij nog niet te kijken, maar de geletruidrager gaat er voorlopig niet van uit dat zijn vorm zal verminderen: “Het team is heel sterk en ik voel me heel goed. We gaan het de komende dagen wel zien.”