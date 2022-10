Tadej Pogacar moet meerdere erkennen in Enric Mas: “Enric was veel, veel beter”

Tadej Pogacar moest in de Giro dell’Emilia genoegen nemen met een tweede plaats. Op de laatste beklimming van de San Luca, de helling waarop de streep was getrokken, reed Enric Mas bij hem weg. “Op de slotklim was Enric veel, veel beter”, zei Pogacar na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik ben tevreden met het resultaat, ik moet gewoon toegeven dat hij beter was”, vervolgde de Sloveen, die op elf seconden van Mas binnenkwam. Hij hield Domenico Pozzovivo af in de strijd om de tweede plaats. “Het was een heel mooie koers, met een heel mooie finish.”

In de finale nam UAE Emirates het heft in handen in dienst van Pogacar. Ze reden op kop tot op de voorlaatste klim, toen de tweevoudig Tourwinnaar zelf doortrok en al een eerste keer wegreed met Mas. “Het team geloofde in me. Ik ben mijn ploeggenoten heel dankbaar, ze deden fantastisch werk.”

Vorig jaar reed Pogacar de Giro dell’Emilia ook. Toen wist hij de finish niet te halen. “Vergeleken met vorig jaar ben ik veel beter in deze wedstrijd. Ik ben blij met de verbetering in deze koers. Ik kijk vooruit naar woensdag en volgende zaterdag. Lombardije won ik vorig jaar. Toen was het een ander parcours, maar we gaan weer met dezelfde mentaliteit naar deze laatste wedstrijd van het seizoen.”