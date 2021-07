Tadej Pogacar moest Vingegaard op de Ventoux laten gaan: “Ik explodeerde”

Na de tijdrit en de Alpenetappes in de eerste week ontpopte Tadej Pogačar zich tot de favoriet voor de eindzege in de Tour de France, maar verrassend genoeg toonde de geletruidrager een moment van zwakte op de Mont Ventoux. Toen Jonas Vingegaard aanviel, moest hij passen.

Dat hij een beetje bezorgd was toen hij onder druk werd gezet, erkende hij. “De klim werd aan een heel hoog tempo omhoog gereden. Toen Vingegaard aanviel, kon ik niet langer volgen. Het was er een beetje teveel aan. Ik explodeerde. Ik moest rustig blijven en een nieuw ritme vinden, want het was niet ver meer naar de top. Ik reed in mijn eigen verder en probeerde met goede benen over de top te komen, om nog eens volle bak te gaan in de afdaling. Uiteindelijk kon ik met Richard Carapaz en Rigoberto Urán de zaken gelukkig nog rechtzetten.”

Pogačar was niet verrast door de kracht van de Deense klimmer van Jumbo-Visma, de nieuwe nummer drie van het klassement. “Ik zag aan het begin van het jaar al dat hij mogelijk een heel sterke klimmer kan worden. Ik denk dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Hij is heel sterk. Ook de komende dagen worden zeker niet makkelijk. In de etappe van morgen bijvoorbeeld gaat het mogelijk weer waaien. Tot aan de finish moeten we zeker nog volle bak.”