Pogacar over tactiek Jumbo-Visma: “Ze hebben zeker fouten gemaakt”

Een renner van UAE Emirates veroverde vandaag de leiderstrui in de Ronde van het Baskenland, maar het is niet Tadej Pogačar. De Sloveen zag zijn Amerikaanse ploegmaat Brandon McNulty naar de leiderstrui vlammen. “Hij heeft nu hele goede papieren om de ronde te winnen”, aldus Pogačar.

McNulty wist in de afdaling van de Erlaitz, de laatste klim van de dag, weg te rijden uit de groep der favorieten. De Amerikaan wist samen met Emanuel Buchmann, Esteban Chaves, Jonas Vingegaard, Pello Bilbao en latere ritwinnaar Ion Izagirre bijna een minuut uit te lopen op weg naar finishplaats Hondarribia.

Anticiperen

“We probeerden vandaag te anticiperen”, blikt Pogačar terug op de etappe van vandaag. “Op de beklimming van Erlaitz volgde Brandon een aanval van Mikel Landa en in de afdaling reed vervolgens een goede groep weg. Brandon was opnieuw mee en ik probeerde in de achtervolgende groep de boel te controleren.”

McNulty heeft met nog twee etappes te gaan een voorsprong van 23 seconden op Primož Roglič in het algemeen klassement. Pogačar is de voorlopige nummer vijf op 43 seconden van zijn Amerikaanse ploeggenoot. “Brandon is enorm goed bezig en heeft hele goede papieren. Hij kan deze wedstrijd nu winnen”, is de conclusie van Pogačar.

Vraagtekens bij tactiek Jumbo-Visma

De regerende Tourwinnaar zet ook zijn vraagtekens bij de tactiek van Jumbo-Visma, de ploeg van Roglič. “Ze hebben de trui verloren, dus ze hebben zeker een paar fouten gemaakt”, zo citeert Cyclingweekly. “Voor ons is het echter perfect als ze zo willen koersen, maar misschien is het voor hen een prima situatie. Ik weet niet wat ze aan het denken waren.”