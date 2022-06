Tadej Pogacar keert in Slovenië terug in koers: “Het gevoel is vrij goed”

Tadej Pogačar voert de ploeg van UAE Emirates aan in de Ronde van Slovenië. Voor de 23-jarige renner, die mag gaan proberen zijn titel te verdedigen in de vijfdaagse koers, wordt het zijn eerste optreden in koers sinds de Waalse Pijl. Verder verschijnen ook sprintkopman Pascal Ackermann en Rafał Majka, in 2017 eindwinnaar, aan de start.

Pogačar bereidde zich de afgelopen twee maanden door te trainen voor op de Tour de France, die begin volgende maand in Kopenhagen begint. In de Ronde van Slovenië wil hij koersritme opdoen in voorbereiding op de Tour. “Het is een tijdje geleden dat ik voor het laatst een startnummer heb opgespeld, dus ik ben gretig en opgewonden om er weer in te komen.”

De Sloveen is benieuwd naar zijn terugkeer in koers na twee maanden trainen, ook al is het gevoel goed. “We hebben op hoogte getraind in Livigno en de sfeer in het team is geweldig. Ik voel me vrij goed tijdens de training, maar het is altijd moeilijk om precies te weten hoe je ervoor staat tot je in de wedstrijd zit.”

Komenda

Voor Pogačar wordt de ronde door zijn thuisland een bijzondere ervaring, ook omdat de vierde rit door zijn thuisstad Komenda voert. “Ik ken de wegen en de beklimmingen natuurlijk vrij goed en ik kijk ernaar uit om vrienden en familie te zien. Het parcours is zwaar en er zijn sterke tegenstanders maar hopelijk kunnen we een paar mooie resultaten neerzetten en genieten van een mooie week.”

Behalve Pogačar staan ook sprinter Pascal Ackermann, voormalig winnaar Rafał Majka, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira en Jan Polanc aan het vertrek namens UAE Emirates. De Ronde van Slovenië begint woensdag in Nova Gorica. Zondag wordt tussen Vrhnika en Novo Mesto de laatste rit verreden.