Tadej Pogacar kopman UAE Emirates in Ronde van het Baskenland

Tadej Pogačar won dit jaar al de UAE Tour en Tirreno-Adriatico en hoopt volgende week mee te strijden om de eindoverwinning in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen kan rekenen op een sterke ploeg. Zo staan ook Rafal Majka en Marc Hirschi aan de start van de ronde.

“Ik voel me behoorlijk goed”, zo begint Pogačar zijn verhaal in aanloop naar de Ronde van het Baskenland. “Ik heb wat rust genomen na Tirreno-Adriatico, om vervolgens enkele testen in de windtunnel te doen. Ook had ik nog wat mediaverplichtingen. Ik kijk uit naar de Ronde van het Baskenland. Ik deed een paar jaar geleden ook al eens mee.”

“De Baskische wielerfans zijn enorm gepassioneerd als het aankomt op wielrennen en ik ben graag in het Baskenland. Het zal ongetwijfeld een enorm zware wedstrijd worden, maar ik hoop mee te doen om de eindzege en wil graag de Txapela (de bekende Baskische wielerhoed die de eindwinnaar in ontvangst mag nemen, red.) winnen.”

De regerende Tourwinnaar kan in de zwaardere etappes rekenen op steun van Rafal Majka, Brandon McNulty, Marc Hirschi, Jan Polanc en Valerio Conti. Ook Diego Ulissi maakt deel uit van de selectie. Voor de Italiaan zijn de GP Miguel Indurain (zaterdag 3 april) en de Ronde van het Baskenland de eerste koersen sinds hij een rustperiode moest inlassen wegens hartproblemen.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Valerio Conti

Marc Hirschi

Rafal Majka

Brandon McNulty

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Diego Ulissi