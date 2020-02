Tadej Pogacar klasse apart in koninginnenrit Ronde van Valencia, Poels tweede zaterdag 8 februari 2020 om 16:21

In de koninginnenrit van de Ronde van Valencia heeft Tadej Pogačar de zegebloemen gepakt. Op de rampas inhumanas van Sierra de Bèrnia was de Sloveen van UAE Emirates met overtuiging de sterkste. Hij nam de leiderstrui weer over van Jack Haig. Wout Poels (Bahrain McLaren) werd tweede, voor Tao Geoghegan Hart (Team Ineos).

Een dag na de tweede ritoverwinning van Dylan Groenewegen was het woord weer aan de klimmers in de Ronde van Valencia. In de 170 kilometer lange etappe wachtten maar liefst vijf beklimmingen op het peloton. En tussen de beklimmingen in zouden de wegen ook nooit echt vlak worden. Kortom: geen eenvoudige opgave. Niet lang na het vertrek uit het bekende wieleroord Calpe begon een groepje van zeven renners aan een vroege ontsnapping.

Belgen tonen zich in kopgroep

Op de bekende trainingsklim Coll de Rates hadden olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Nathan Van Hooydonck (beiden CCC), Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), Pello Bilbao (Bahrain McLaren), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA)) en Jorge Cubero (Burgos-BH) zich afgescheiden van het peloton.

Cubero kon het tempo vooraan niet aan, en zijn vluchtmakkers besloten niet op hem te wachten. Hij zou al snel weer worden opgeslokt door het peloton, dat de voorsprong van de voortvluchtigen keurig binnen de perken hield. Vooraan werd er lekker doorgereden door de Belgen, maar een stunt zat er geen moment in. Op de flanken van de lastige Sierra de Bèrnia (5 kilometer à 12 procent gemiddeld) bewees Van Avermaet wel dat hij de sterkste van de kopgroep was. Hij zou als laatste bij de lurven worden gepakt.

Pogačar superieur

Op het moment dat Van Avermaet op pakweg drie kilometer van de meet werd ingerekend door de bergtrein van Team Ineos ging Tadej Pogačar op de pedalen stampen. De Sloveen, die eerder deze week ook al de eerste aankomst bergop op zijn naam wist te schrijven, nam direct enkele fietslengtes afstand. Wout Poels waagde de oversteek, maar hij was niet opgewassen tegen het klimgeweld van het jonge goudhaantje van UAE Emirates. In de laatste meters waagde de Nederlander van Bahrain McLaren nog een ultieme poging, maar meer dan een tweede plaats op een seconde of vijf van de oppermachtige Pogačar zat er niet in.

Vlak na Poels klokte Geoghegan Hart als nummer drie af, op de voet gevolgd door Dan Martin (Israel Start-Up Nation) en klassementsleider Jack Haig (Mitchelton-Scott), die zijn gele trui kwijtraakte aan de jonge Sloveense springveer. Dylan Teuns, de eerste Belg in de daguitslag, werd zesde op 22 seconden. Sander Armée (Lotto Soudal) werd knap achtste. Alejandro Valverde kende een serieuze off-day. Hij werd op meer dan een minuut gereden.