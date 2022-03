Tadej Pogacar kent zijn ploegmakkers voor Milaan-San Remo

UAE Emirates heeft haar ploeg voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. Tadej Pogačar, die door zijn prestaties van de afgelopen weken tot de topfavorieten gerekend wordt, voert de selectie aan. De Sloveen krijgt onder andere Alessandro Covi en Diego Ulissi met zich mee.

Naast Covi en Ulissi zitten er nog twee Italianen in de selectie van UAE: Oliviero Troia en Davide Formolo. Daarnaast kan Pogačar rekenen op de steun van zijn landgenoot Jan Polanc en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons. “Ik kijk uit naar Milaan-San Remo”, zegt Pogačar op de ploegsite. “De finish is niet te ver van waar ik woon in Monaco, dus ik ken het laatste deel en de beklimmingen uit de finale een beetje.”

“Zoals we eerder gezien hebben, is deze wedstrijd een van de moeilijkste om te winnen en kan ze op veel verschillende manieren eindigen. Bij UAE hebben we een team dat klaar is voor alle mogelijke optie, dus we zijn klaar voor wat ongetwijfeld een fantastische wedstrijd wordt”, sluit de tweevoudig Tourwinnaar af.