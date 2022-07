Tadej Pogacar kan het voorlopig niet spannend maken – WIELERFLITS UPDATE #19

Video

De overgangsritten voor de rustdag waren spannend en zwaar voor de renners. In dat opzicht baarde de etappe naar Foix een muis. Hoewel we effectief in de Pyreneeën zijn, rekende het peloton deze rit daar nog niet echt toe. Desalniettemin probeerde Tadej Pogačar zo goed als het ging om de gele trui van Jonas Vingegaard aan te vallen. Voorlopig zonder resultaat.



Wat dat betreft was het verhaal van de etappe niet heel bijzonder. Dat van ritwinnaar Hugo Houle was dat wél. De Canadees maakte omwille van een speciale opdracht al jaren jacht op een ritzege in de Tour de France. Een veelwinnaar is hij absoluut niet, maar in Foix boekte hij misschien wel de mooiste ritzege van deze Ronde van Frankrijk. Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

