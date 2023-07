‘Tadej Pogacar is nu op zijn kwetsbaarst’

Video

De eerste echte bergetappe in de Tour de France heeft meteen voor heel wat vuurwerk gezorgd. Jumbo-Visma zag hun kopman Jonas Vingegaard op imponerende wijze Tadej Pogacar lossen. Een flinke klap voor UAE Emirates. Ondertussen knalde een avontuurlijke Jai Hindley naar het geel in Laruns, iets wat niemand had verwacht. Dat en meer hoor en zie je in de nieuwe WielerFlits Update!

In de eerste Pyreneeënrit heeft Pogacar meteen een tik gekregen van Vingegaard. De Deen sprong op explosieve wijze weg bij zijn Sloveense concurrent, die niet zichzelf lijkt te zijn. Pogacar reageerde helemaal niet op de aanval van Vingegaard, koos meteen voor eigen tempo en werd daarna nog ingerekend door een hoop andere klassementsrenners.

Pogacar lijkt met andere woorden ontzettend kwetsbaar op dit moment. Met een nieuwe zware etappe die er zit aan te komen, zal het ongetwijfeld alle hens aan dek zijn bij de renners en ploegleiders van UAE Emirates. Krijg Pogacar donderdag al de uppercut?

Naast de sterke prestatie van Vingegaard en co was er ook de Australiër Hindley. De klimmer wachtte niet in het peloton om een gooi te doen naar het geel, maar deed dat vanuit de vroege vlucht. “Dat is iets wat we niet vaak zien. Hindley is ook zo’n renner, net als Pogacar, die het soms op een andere manier doet”, vertelt Maxim. Zeger vult aan: “En we moeten hem zeker niet onderschatten. “Hindley is een ex-winnaar van de Giro d’Italia én heeft zich specifiek voorbereid op deze Ronde van Frankrijk.”

Bespreken Maxim en Zeger wat er donderdag, in rit zes, op het programma staat. Dan moet het peloton namelijk andermaal de Pyreneeën in. Wordt het weer een strijd tussen de klassementsrenners? Of is het deze keer toch aan de vluchters? Verder is het ook uitkijken naar de tactiek van Jumbo-Visma, die nu gezien hebben dat Pogacar aangeschoten wild is. Maxim en Zeger geven hun visie.