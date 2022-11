Tadej Pogacar: “Ik zie mijn tweede plaats in de Tour niet als een nederlaag”

Tadej Pogacar was opnieuw een van de hoofdrolspelers in het wielerjaar 2022, maar hij wist zijn titel in de Tour de France niet te verdedigen. Zelf beschouwt de Sloveen dat niet als een smet op zijn seizoen. “Ik zie mijn tweede plaats in de Tour de France niet als een nederlaag”, zegt hij tegen Cyclingnews.

“Ik won alsnog drie etappes en de witte trui voor beste jongere”, legt Pogacar uit. “Als dat een nederlaag is, dan is het de best mogelijke manier om een koers te verliezen. Je kan de Tour ook verliezen door niet eens te finishen in de openingsrit. Als je elke etappe meestrijdt, zit je niet ver van winnen af.”

Pogacar denkt dan ook niet dat er volgend jaar veel veranderd moet worden. “Ik had één slechte dag”, doelt hij op de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk, waarin hij zijn gele trui kwijtspeelde aan Jonas Vingegaard. Al vroeg in de rit met finish op de Col du Granon werd hij herhaaldelijk aangevallen door Vingegaard en diens ploeggenoot Primoz Roglic. Later trok de geïsoleerde Pogacar zelf door.

“Misschien maakte ik daar een fout, maar het was in het heetst van de strijd, tegen de twee grote rivalen van hetzelfde team. (…) Die dag was Jumbo-Visma heel sterk en ze hadden maar één missie: mij kraken. Dat is ze die keer gelukt. Natuurlijk heb ik niet genoten van die dag, het doet nog steeds pijn, maar het moet geweldig zijn geweest om op televisie naar te kijken.”

UAE Emirates en Juan Ayuso

De tweede plaats heeft er alvast niet voor gezorgd dat Pogacar geen moraal heeft voor de Tour van 2023. “We gaan deze ervaring gebruiken en in de toekomst voordeel halen uit de nederlaag. Volgend jaar komen we terug naar de Tour met zelfs nog meer moraal. We gaan allemaal alles geven om proberen te winnen. We hopen dat we niet dezelfde pech en problemen hebben als afgelopen jaar”, verwijst Pogacar naar de vele coronagevallen binnen zijn ploeg UAE Emirates.

Die ploeg heeft met Juan Ayuso, de nummer drie van de voorbije Vuelta, nog een toptalent in huis voor de grote rondes. “Juan heeft een geweldige Vuelta gereden en laten zien dat hij sterk is en kan winnen, terwijl hij nog maar 20 is. Ik denk dat hij een waardevolle renner voor het team gaat worden. Hij kan de komende jaren grote rondes winnen, dus we hebben meerdere opties. Dat is goed. Hij is geen rivaal, hij is een ploeggenoot.”

“Evenepoel is misschien sterker dan ik”

Wereldkampioen Remco Evenepoel zal in de komende jaren wel een geduchte tegenstander zijn. “Hij is gewoon een goede renner”, zegt Pogacar over de Belg. “Ik denk dat hij ook goede genen heeft. Hij zit heel aerodynamisch op zijn fiets, trapt veel watt per kilogram en is zowel fysiek als mentaal heel sterk. Hij is moeilijk te verslaan. Toen we tegen elkaar reden dit seizoen, was hij veel beter dan ik in de eendaagse koersen, terwijl ik won in Tirreno-Adriatico.”

“Ik ging voor de Tour en hij ging voor de Vuelta, die hij won. Ik weet niet of we elkaar tegenkomen in 2023, maar het duurt waarschijnlijk nog een paar jaar voordat we zijn echte limieten en mogelijkheden kennen. Maar hij is nu al heel sterk, misschien zelfs sterker dan ik.”