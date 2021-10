Tadej Pogačar: “Ik wil in de Ronde van Lombardije mijn seizoen in stijl afsluiten”

Tadej Pogačar kijkt uit naar zijn debuut in de Ronde van Lombardije, komende zaterdag. De 23-jarige Sloveense kopman van UAE Emirates kan terugvallen op een sterke ploeg. “Een schitterend decor over lastige wegen”, zegt hij na de verkenning in een persbericht. “Het voelt als een prachtige manier om mijn geweldige seizoen te beëindigen.”

Net als Remco Evenepoel eerder deze week in de Coppa Bernocchi, ging Tamau dinsdag tijdens Tre Valli Varesine ook op 120 kilometer voor de aankomst in de aanval. Om plezier te maken, vertelt hij aan Cyclingnews. “We zien steeds vaker van die lange aanvallen. Ik denk dat het goed is als het meer open ligt. Het is interessanter voor de toeschouwers en ook voor de koers an zich. Tre Valli Varesine was echt zwaar. Het regende heel de dag en we wilden het zwaar maken. Na mijn lekke band viel ik terug, maar Davide Formolo en ik werden als nog tweede en derde. Voor ons is dat een goed resultaat.”

Het schept ook verwachtingen voor de Ronde van Lombardije van komend weekend, waar Pogačar op zoek gaat naar zijn tweede monumentale zege na Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar. “Ik denk eerlijk dat mijn vorm per wedstrijd stijgt. Mijn benen voelen goed aan, de conditie is goed, maar het is ook een lang seizoen geweest en ik moet me ertoe zetten. Soms heb ik een goede dag en soms – zoals in de Giro dell’Emilia – heb ik echt heel slechte dagen. Nu moet ik me mentaal voorbereiden op de Ronde van Lombardije. Als dat lukt en ik heb goede benen, dan denk ik dat ik daar ook een goede dag kan hebben.”

UAE Emirates voor Il Lombardia

Davide Formolo

Marc Hirschi

Rafał Majka

Brandon McNulty

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Diego Ulissi