Tadej Pogacar: “Ik werk hard en mijn vorm is minder slecht dan ik dacht”

Tadej Pogacar stoomt zich klaar voor de Tour de France. De Sloveen kende door een val in Luik-Bastenaken-Luik (waarbij hij zijn pols brak) een verstoorde voorbereiding op de Tour, maar blijft positief. “Mijn vorm is minder slecht dan ik dacht”, zegt de tweevoudig Tourwinnaar.

“We werken hard in de Sierra Nevada en maken veel uren”, vertelt Pogacar vrijdagnamiddag op een persconferentie waarbij WielerFlits ook aanwezig is. “Het is hard werken. Op 11 juni is het trainingskamp afgelopen en ga ik een aantal Tourriten verkennen. Daarna volgt er nog een trainingskamp in Sestrière.”

“Hopelijk kan ik dan nog de Sloveense kampioenschappen rijden, waar ik zowel hoop mee te doen aan de tijdrit als de wegrit. Ik doe nu vooral nog lange duurtrainingen, omdat ik de laatste weken alleen maar op de rollers kon trainen en heb hardgelopen.” Komende maandag hoort hij in het ziekenhuis hoe zijn gebroken pols heelt.

Desondanks maakt de Sloveen zich geen zorgen, ondanks dat het nog 29 dagen tot de Tour is en je in de laatste week niet veel meer aan je vorm kunt verbeteren. Zaterdagochtend lees je meer daarover in een uitgebreid interview op WielerFlits.