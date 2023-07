Tadej Pogacar: “Ik voelde dat ik Vingegaard niet kon lossen”

Aan een gebrek aan inzet lag het bij Tadej Pogacar vandaag alvast niet in de vijftiende Tourrit. De Sloveen deed op de slotklim naar Saint-Gervais wel zijn best om gele truidrager Jonas Vingegaard enkele seconden aan te smeren, maar slaagde niet in zijn opzet.

“We wilden op de laatste klim de koers hard maken, maar ik voelde meteen dat Jonas supergoed is. Ik wist dat ik hem niet kon lossen, daarvoor was de klim misschien niet lastig genoeg. Daarom moesten we tactisch wat improviseren. Adam (Yates, red.) was ook supergoed en hij kon wat seconden pakken, wat voor onze ploeg een goede situatie is dat hij dichtbij het podium komt.”

Met welk gevoel trekt Pogacar nu de derde week in? “Met veel vertrouwen en goede benen. En niet alleen ik trouwens: heel de ploeg rijdt ontzettend sterk. Ze mogen genieten van de rustdag en kunnen er in de tijdrit nog eentje extra nemen. Om daarna nog twee keer full gas te gaan.”

De 22,4 kilometer lange tijdrit tussen Passy en Combloux is de Sloveen niet vreemd. “Ik ken het parcours goed, het is een mooie en goed uitgetekende omloop. Ik hoop dat het mij ligt.”