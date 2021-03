Tadej Pogacar: “Ik had een crisismoment toen Van der Poel aanviel”

Toen Mathieu van der Poel aanviel op Le Tolfe, stonden de benen van Tourwinnaar Tadej Pogačar in brand. Met moeite kon de Sloveen vervolgens aanhaken bij het groepje dat uiteindelijk streed om de vierde plaats. Pogačar werd zevende.

“Het was een goede dag voor ons”, blikt de Sloveen terug. “We hebben een goede wedstrijd gereden met het team. Ik kwam uiteindelijk zelfs in de kopgroep terecht. Maar toen Van der Poel aanviel, had ik een crisismoment. Ik kwam bijna niet meer boven.”

“Uiteindelijk reden we voor de vierde plaats, want de kopgroep konden we niet meer terughalen. In de slotkilometer deed ik nog mijn best, maar ik was klaar. Ik denk dat ik tevreden moet zijn met de zevende plaats”, eindigt hij.