Tadej Pogacar: “Ik had dit echt niet verwacht” donderdag 6 februari 2020 om 17:53

Tadej Pogačar wist niet wat hij kon verwachten in de Ronde van Valencia, maar het Sloveense toptalent van UAE Emirates liet in de tweede etappe naar Cullera zien in vorm te zijn. Pogačar versloeg op de Radar de Cullera niemand minder dan Alejandro Valverde. “Ik had dit echt niet verwacht”, zo vertelde de winnaar in het flashinterview.

De Spaanse kampioen leek op weg naar een zoveelste zege in eigen land, na een kenmerkende versnelling in de laatste honderden meters, maar Valverde werd toch nog voorbij gesneld door de 21-jarige Pogačar. “Ik had vandaag een goede dag, maar ik heb mezelf wel verrast”, is de eerste reactie van de nummer drie van de voorbije Vuelta a España.

“Het is altijd afwachten hoe het met de vorm is na een lange rust- en trainingsperiode. Ik moet mijn ploeggenoten bedanken, aangezien ze echt geweldig werk hebben verricht. Het begin van de etappe was erg zwaar. De koplopers hadden een wel erg grote voorsprong, ook al omdat niemand wilde rijden.”

Na verloop van tijd besloten verschillende ploegen hun verantwoordelijkheid te nemen in de achtervolging op Jos van Emden, Alessandro De Marchi, Rémi Cavagna, Álvaro Cuadros en Héctor Sáez. “Het was vervolgens vol gas richting de finish”, aldus Pogačar, die nu één duidelijk doel voor ogen heeft. “Het doel is nu om de ronde te winnen.”