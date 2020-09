Tadej Pogacar: “Ik ben tevreden met een tweede plek” dinsdag 1 september 2020 om 19:54

Tadej Pogačar is de nieuwe drager van de witte jongerentrui, na een sterke prestatie op de slotklim naar Orcières-Merlette. De renner van UAE Emirates finishte in het spoor van zijn landgenoot Primož Roglič als tweede. “Het is mooi om in deze Tour met de toppers te strijden.”

De 21-jarige Pogačar staat na vier dagen Tour ook vierde in het klassement, op slechts elf seconden van leider Julian Alaphilippe. “De ploeg heeft echt geweldig gereden. Roglič was vandaag ontzettend sterk. Ik had hem bij een betere plaatsing misschien kunnen bedreigen, maar dat weet je nooit zeker.”

“Ik ben blij voor hem. Tweede finishen achter Roglič, dat is een goede prestatie”, aldus Pogačar, die Marc Hirschi aflost als de drager van de jongerentrui. Het verschil tussen de Sloveen en Egan Bernal is na de finish in Orcières-Merlette zes seconden. “Het is een doel om de witte trui te veroveren, maar de Tour is pas net begonnen.”