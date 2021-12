Tadej Pogacar houdt het bij een veldrit deze winter

Tadej Pogačar won afgelopen zondag een nationale veldrit in Slovenië, maar daar blijft het voor het Tourwinnaar ook bij wat betreft het veldrijden deze winter. Zijn ploeg UAE Emirates laat weten dat het een eenmalig optreden van Pogačar was in de modder.

“Tadej stond zondag aan de start van de veldrit in Ljubljana omdat die plaatsvond in de buurt van zijn huis. Bovendien werd de veldrit georganiseerd door ‘Pogi Team’, zijn jeugdploeg. Hij deed dus mee om zijn jeugdteam te steunen”, laat UAE Emirates weten aan Sporza. “Het was voor Pogačar de eerste en laatste veldrit van het seizoen. Volgende week vertrekt hij op stage naar Spanje.”

Zijn overwinning in Ljubljana, waarin hij ondanks een valpartij landgenoot Luka Mezgec versloeg, heeft Pogačar dus niet van gedachten kunnen veranderen. Zijn eerste doel in 2022 is de UAE Tour (20-26 februari), waar de 23-jarige alleskunner zijn eindzege van afgelopen seizoen verdedigt.