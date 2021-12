Tadej Pogacar wint nationale veldrit in Ljubljana, ondanks kleine valpartij

Tadej Pogačar heeft 2021 in stijl afgesloten. De Sloveen won zondagmiddag een nationale veldrit in Ljubljana. Een valpartij kon daar geen verandering in brengen.

Halverwege de cross zag het er nog niet naar uit dat Pogačar de cross zou gaan winnen. Landgenoot Luka Mezgec, wielrenner bij BikeExchange, reed tot die tijd op kop van de wedstrijd. Een comeback in het laatste half uur bracht de Sloveen van UAE Team Emirates dan toch de overwinning. Mezgec werd tweede.

Pogačar ging tijdens de cross nog even naar de grond, maar kon zijn weg zonder erg vervolgen. Op beelden is te zien hoe de Sloveen een kleine schaafwond op zijn neus heeft. Het is niet de eerste keer dat de Tour-winnaar in het veld is te bewonderen. In 2018 werd Pogačar Sloveens kampioen bij de beloften.