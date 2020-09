Tadej Pogacar heeft snode plannen: “De strijd om het geel is nog lang niet beslist” maandag 14 september 2020 om 16:49

Tadej Pogacar kijkt met smart uit naar de slotweek van de Tour de France. De 21-jarige kopman van UAE Emirates staat slechts 40 seconden achter gele trui Primoz Roglic en heeft snode plannen. “De strijd om het geel is nog lang niet beslist. Maar hoe? Dat kan ik niet verklappen, want dan is het geen verrassing meer”, zegt hij tegen RTV SLO.

Pogacar weet dat hij op moet boksen tegen het collectief dat achter zijn ervaren landgenoot staat. “Jumbo-Visma is dit seizoen de sterkste ploeg en ook in deze Tour de France de sterkste ploeg”, stelt hij vast. “Maar we hebben zelf ook veel vertrouwen. Ik wil graag tijd terugpakken en hoop dat ik na de afgelopen week nog genoeg kracht over heb in mijn benen. Dat is nodig voor nieuwe aanvallen om weer secondes te winnen.”

‘Hij wil de gele trui in Parijs, en dat wil ik ook’

Het klimtalent van UAE Emirates denkt niet dat Roglic hem op de Grand Colombier ‘liet’ winnen. “Dat had hij niet toegelaten”, aldus Pogacar. “Na de etappes hebben we niet veel tijd om met elkaar te praten door alle verplichtingen. Hij heeft mij wel gefeliciteerd. Ik denk dat het tot het einde een eerlijk gevecht zal zijn.”

“Primoz is een vriend, we hebben een goede relatie, maar in de koers willen we winnen. Dat is wielrennen, maar we respecteren elkaar wel. Hij is een inspiratie voor mij, als een sterke en goede renner. Maar als ik hem kan verslaan, zal ik elke gelegenheid aangrijpen”, zegt Pogacar strijdvaardig. “Roglic geeft niet zoveel meer om de ritzeges. Hij wil de gele trui in Parijs en dat wil ik ook. Niemand maakt zich zorgen om de ritzege, wel om wie uiteindelijk de beste zal zijn.”

‘Alleen ik kan Primoz uitdagen tot nu toe’

Pogacar weet dat het lastig gaat worden om met zijn ploeg UAE Emirates, dat Davide Formolo en Fabio Aru al zag wegvallen, Jumbo-Visma te verslaan. “Dat wordt heel moeilijk, vooral woensdag op de Col de la Loze”, kijkt hij vooruit. “We hebben die aankomst met de ploeg verkend. Als je een goede dag hebt, kun je wel tijd pakken. Maar als je een slechte dag hebt, kan je er een half uur verliezen. We zijn al twee sterke klimmers verloren, maar de ploeg heeft laten zien dat ze mij kunnen steunen.”

“Ik denk dat we tactisch wel sterk zijn. De ploeg zal er alles aan doen om de strijd voort te zetten”, weet Pogacar, die door La Gazzetta de bijnaam ‘de kleine prins’ heeft gekregen. “We zijn klaar voor de laatste week en zullen ons best doen in deze moeilijke strijd. Niemand heeft tot nu toe Jumbo-Visma kunnen aanvallen, zag ik. Alleen ik kan Primoz uitdagen.”

UAE-renners testen negatief op coronavirus

En passent gaf de leider van het jongerenklassement ons mee dat alle renners van UAE Emirates bij de tweede coronatest een negatieve uitslag hebben ontvangen. “Alles is in orde, dus het gaat nu alleen nog maar om de koers en de lastige Alpenetappes”, zegt hij.